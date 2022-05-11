استقبل مساء الأربعاء، وزير الإتصال محمد بوسليماني بمقر دائرته الوزارية، رئيس إتحاد الإذاعات الإفريقية جورج نجاكا.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم اللقاء بحضور المدير العام للإذاعة الوطنية محمد بغالي والمدير العام لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي رشيد بسطام، حيث تم التطرق إلى التعاون المشترك بين الجزائر والدول الإفريقية في المجال الإعلامي واستعراض العلاقات الثنائية بين المجمع العمومي الإعلامي الجزائري ونظيره الإفريقي.

وفي تصريح صحفي أكد وزير الاتصال على ضرورة تنسيق وتعزيز التعاون الإعلامي أكثر بين الجزائر وكل البلدان الإفريقية، مشيرا إلى أن مركز تبادل الأخبار والبرامج الذي تم تشييده بالجزائر سيتم تدشينه قبل نهاية السنة الجارية.

الوزير أوضح أن هذا المركز، سيجعل من الجزائر محورا للتعاون الإعلامي والعربي والإفريقي ببعد دولي للتصدي للهجمات الإعلامية التي تتعرض لها الجزائر بصفة خاصة وافريقيا بصفة عامة.

كما أبدى الوزير حرصه على ضرورة الإرتقاء بمستوى التعاون الإعلامي بين الجزائر والإتحاد الإفريقي إلى مستوى العلاقات السياسية والإقتصادية التي تربطها مع الدول الإفريقية وهو ما يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أولوية قصوى.

من جهته، رئيس اتحاد الإذاعات الإفريقية أعرب عن سعادته بهذه الزيارة موضحا أنها تندرج في اطار التبادل والتعاون بين الجزائر وافريقيا وهو ما يعكس الإرادة القوية لتعزيز التعاون إعلاميا.