استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، الأربعاء، مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي، ألبرت موتشانجا، حيث بحث معه واقع وآفاق الصناعة في القارة الإفريقية وسبل تطويرها.

وحسب بيان للوزارة فقد، استعرض زغدار مجهودات الحكومة الجزائرية لتطوير قطاع صناعي مندمج وطنيا وإقليميا وأيضا جهودها لتطوير وعصرنة هياكلها القاعدية للتمكن من تحقيق الاندماج والتكامل مع القارة الافريقية وتعزيز علاقاتها ومبادلاتها معها وذلك في إطار منطقة التبادل الحر الإفريقية.

وسطر الطرفان، يضيف نفس المصدر، مجالات التعاون بين الجزائر والمفوضية الافريقية في المجال الصناعي لاسيما فيما يتعلق بالتقييس، المعايير لتحقيق جودة المنتجات والاستثمار في الابتكار وهو ما يسمح برفع تنافسية المنتجات الافريقية ووصولها للأسواق الدولية، حيث اقترح الوزير، في هذا الخصوص، إنشاء شبكة مخابر مرجعية للقارة الافريقية في مجال القياسة.

ومن جانبه، "شدد المفوض الإفريقي على ضرورة تطوير قطاعات الصناعة، التجارة، المناجم وكذا الفلاحة وتحقيق التكامل والاندماج بين الدول الإفريقية لتتمكن من رفع تنافسيتها في الأسواق الدولية".