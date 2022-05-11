ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، الأربعاء 11 ماي 2022 بمقر وزارة السكن اجتماعا تقييميا لمدى تقدم أشغال المدينة الجديدة بحاسي مسعود والنظر عن كثب في العراقيل الإدارية منها المالية التي تعيق الانطلاق في الاستثمار بالمدينة الجديدة.

وحسب بيان للوزارة، فقد استهل الاجتماع بالتمعن في البرنامج الزمني والانتهاء من أشغال التهيئة بالنسبة للمدينة الجديدة حاسي مسعود وكذا منطقة نشاط الإمداد بما في ذلك أشغال الربط بشبكات الغاز والكهرباء على ان يكون الربط فعلي وليس كحلول بديلة.

وأضاف نفس المصدر، بأنه "فيما يخص الشق المتعلق بالاستثمار أكد الوزير على ضرورة توفير كل ما يتطلب للانطلاق في الاستثمار وتَحمل المسؤولية لمن يوكل له الملف على مستوى مديرية المدينة الجديدة لحاسي مسعود."

وذكر البيان أن تحديد الأولويات والمتطلبات لتفعيل هذه المدينة التي ستكون قيمة مضافة لمدينة حاسي مسعود وتنظيم لقاء مع مؤسسة سونلغاز لتقليص البرنامج الخاص بتزويد المدينة بالكهرباء والغاز حتى يتماشى بالتوازي مع الاستثمار وتوفير كل المتطلبات (تهيئة، كهرباء، غاز).