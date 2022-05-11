يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في أعمال منتدى "التطلع نحو الجنوب: استراتيجية أوروبا لجيو سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية جديدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط "، الذي تنظمه الوزارة الإيطالية للجنوب والتماسك الإقليمي بالتعاون مع مركز الفكر الإيطالي.

ويأتي هذا، حسب بيان للوزارة، في اطار التعاون الثنائي الاستراتيجي وتنويعه وبدعوة من السيدة مارا كارفاجنا، وزيرة للجنوب والتماسك الإقليمي بمجلس الوزراء الإيطالي.

ويعقد المنتدى في الفترة من 12 إلى 14 ماي 2022 في سورينتو (نابولي - إيطاليا) ، وهذا بحضور رئيس الجمهورية الإيطالية ورئيس الوزراء.

وأضاف نفس المصدر بأن المنتدى يهدف إلى خلق فضاء للتبادل والتشاور حول آفاق النمو في جنوب إيطاليا ودول البحر الأبيض المتوسط. ويهدف أيضًا إلى بناء منصة بين القطاعين العام والخاص - على المستويين الوطني والدولي - تجمع بين أفضل الجهات الفاعلة الخاصة والمؤسساتية وممثلي العالم الأكاديمي والبحث في منطقة البحر الأبيض المتوسط ضمن مبادرة "تينك تانك".

كما سيتدخل وزير الطاقة والمناجم يوم 13 ماي 2022 في حلقة نقاشية تحت شعار "أوروبا في البحر الأبيض المتوسط: تحدي الطاقة والأمن والانتقال الطاقوي في البحر الأبيض المتوسط وإيطاليا وأطراف جنوب البحر الأبيض المتوسط".