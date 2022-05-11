استضافت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، الأربعاء المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر لؤي زيدي في اجتماع ترأسته فاطمة بيدة رئيسة اللجنة.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد أكد المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر في مقدمة عرضه إلى أن مشكلة السيولة لم تعد مطروحة وقال أن عملية سحب رواتب الموظفين أثناء شهر رمضان المنصرم قد مرت بسلاسة وفي ظروف حسنة وهذا رغم وجود بعض الطوابير إلا أن الأمر، كما قال، يعتبر طبيعيا بالنظر إلى العدد المرتفع للحسابات البريدية الجارية التي يقدر عددها 22 مليون حساب.

من جهة أخرى، أوضح زيدي أنها مؤسسة عمومية وتجارية وتواجه في نفس الوقت منافسة من قبل المؤسسات البنكية وهي تقدم خدمة عمومية وبأسعار زهيده وبمقاييس عالمية في نفس الوقت.

كما أوضح المدير العام في عرضه أن عدد مكاتب البريد قد بلغ 4129 مكتب بريدي وتحاول المؤسسة أن تغطي جميع مناطق الوطن بخدماتها. وكشف المسؤول عن هذه المؤسسة بأن عدد الصرافات قد تضاعف في الآونة الأخيرة بنسبة 40 بالمائة تضاف إلى 1400 الموجودة قيد الخدمة حاليا.

وقال زيدي أن المديرية العامة للمؤسسة تحاول أن تركز اهتمامها الأكبر على مراكز البريد لكنوها الهياكل التي تواجه ضغط المواطنين والزبائن واعتبر كل المرافق الأخرى تابعة لخدمتها. وقالت ذات المسؤول أن عدد مراكز البريد بلغ 4080 مركزا على المستوى الوطني وهو ضعف جميع وكالات البنوك الموجودة على مستوى الوطن.

وتسعى مؤسسة "بريد الجزائر" عبر هذه الشبكة، كما أوضح مسؤولها الأول، إلى أن تكون دائما في الصدارة حيث بلغ عدد البطاقات الذهبية الموزعة تسعه ملايين وقال المدير العام بأن المؤسسة تعمل على تشجيع الدفع الإليكتروني وبالتالي التجارة الإلكترونية في الجزائر.

ولدى تدخل أعضاء اللجنة شدد بعضهم على ضرورة الإشهار لمختلف التطبيقات التي يطرحها بريد الجزائر لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها، وكذا ضرورة تحسين الخدمات على مستوى الشبابيك مع التكوين المستمر للمورد البشري للمؤسسة.

ووجه أحد النواب دعوة لإيجاد حل جذري لتسيير الطوابير الطويلة أمام المراكز البريدية لإنهاء الفوضى مع مراقبة الموظفين من خلال تقديم خدماتهم للمواطنين الزبائن، بالإضافة إلى تعميم المراكز البريدية داخل المجمعات السكنية الجديدة كما حثّ على إيجاد حلول لوقف تأخر تسليم البطاقات الذهبية.