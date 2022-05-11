استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، الأربعاء، بمقر الوزارة، مفوض الاتحاد الافريقي المكلف بالتجارة والصناعة ألبرت موشنغا الذي تحادث معه حول القضايا المتعلقة بترقية التجارة البينية داخل القارة الافريقية .

كما تحدث الوزير على الارادة السياسية القوية للجزائر في دعم اندماجها الافريقي خاصة في المجال اللوجستيكي وشبكات النقل التي تعد أحد أعمدة ترقية المبادلات التجارية بين كل الدول.

من جانبه أكد مفوض الاتحاد الافريقي أن الجزائر دولة استراتيجية ومحورية في القارة، إضافة إلى كونها عضوا فعالا في المنظمة وقد تجلى ذلك من خلالها دعمها الكامل لكل القرارات المتعلقة بإطلاق منطقة التبادل التجاري الحر القارية الافريقية.

وفي ختام اللقاء استعرض الوزير الجوائز التي حازت عليها الجزائر ولأول مرة من خلال مشاركتها في المعارض المنظمة بالقارة الإفريقية منها معرضي السينغال وجنوب افريقيا.