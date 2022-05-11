نظمت الجمعية العلمية "أخلاقيات البيطرة" الندوة الوطنية الثانية لصحة الحيوان في تيكجدة الموسوم "في قلب الطب البيطري"، بمشاركة حوالي 167 طبيب بيطري من 41 ولاية.

ورافع المشاركون في الندوة الوطنية على رأسهم رئيس الجمعية، فارس عيڤون، طبيب بيطري خاص بولاية البويرة، على ضرورة تسريع انشاء عمادة بيطرية وطنية في أقرب الآجال لتنظيم مهنة البيطرة في الجزائر، والعمل على انشاء دورات تكوينية دورية لتحيين معلومات الأطباء البياطرة في القطاعين العام والخاص.

وأضاف عيڤون أنه بات من الضروري تقديم تسهيلات لخريجي الجامعات لشق طريقهم المهني، وإعادة تأهيل برنامج التعليم البيطري الجامعي مع تحيين المضمون ورفع مدة الدراسة إلى ست سنوات، وتحيين القوانين، المقررات والمراسيم الوزارية الخاصة بالطب البيطري.

من جهتها أكدت الدكتورة البيطرية، جعفري هدى، على أن فعالية الندوة كانت فرصة لإعادة شمل الأطباء البياطرة بعد عامين من فيروس كورونا كوفيد 19، واستفادتهم من التكوينات لتعزيز مهنتهم في إطار تبادل الخبرات بين الزملاء الأطباء البياطرة، والتعريف بالجانب السياحي لمنطقة تيكجدة.