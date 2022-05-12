قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشّيخ محمد حسين، إنّ المسجد الأقصى بمساحته الكاملة 144 دونمًا هو للمسلمين وحدهم، ولا حقّ لغيرهم فيه.



وأوضح المفتي في بيان، أوّل أمس، أنّ ذلك ثابت بقرارٍ ربّاني، ومؤكّد بقرارات دولية أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلًا عن قرارات اليونسكو المتعاقبة بهذا الشّأن. جاء ذلك ردًّا على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، الّذي ادّعى أنّ القرارات المتعلّقة بالمسجد الأقصى المبارك والقدس جميعها تتّخذها سلطات الاحتلال من دون أيّ اهتمام باعتبارات خارجية.



وقال الشّيخ حسين، إنّ سلطات الاحتلال لا تمتلك أيّ شرعية دينية أو تاريخية أو قانونية في المدينة المقدّسة، وإنّما هي سلطة احتلال غير شرعية، جاثمة فوق أرضنا الفلسطينية، وتمارس الإرهاب بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدّساته. وأكّد أنّ المسجد الأقصى سيبقى إسلاميًّا فلسطينيًّا، لا يقبل الشّراكة أو القسمة، وأنّ الاحتلال إلى زوال.



