عقدت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، الأربعاء، بمقر المجلس الشعبي الوطني، اجتماعاً ترأسته بيدة فاطمة، رئيسة اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض قدمه رئيس النقابة الوطنية لمدارس السياقة مناري مزيان.

أثار السيد مزيان جملة من الاهتمامات والمطالب سيما منها دفتر الشروط الجديد الذي يحمل العديد من الفوارق بين القوانين النظرية والواقع خاصة فيما يتعلق بغياب مضامير تعليم السياقة وقصر مدة التكوين والرفع العشوائي للأسعار، والاهتمام بشكليات السيارات بدل تحسين وتطوير مناهج التكوين مشيرا إلى أن هذا الدفتر لا يخدم مهنيي القطاع كما يستحيل تطبيقه حاليا مما يستوجب تجميده وخاصة مسألة عمر المركبة التي لا يجب أن يتجاوز عشر سنوات علما أن الدولة جمدت عمليات استراد السيارات.

كما تطرق رئيس النقابة أيضا إلى مسألة نقل وصاية مدارس السياقة من وزارة النقل إلى وزارة الداخلية، داعيا إلى تأجيلها إلى وقت لاحق ووجوب مرورها تدريجيا على عدة مراحل.