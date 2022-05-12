أعلنت السلطات الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها رفضت تسليم الرصاصة التي اغتالت الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أمس الأربعاء.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في تغريدة على تويتر، إن "الاحتلال طلب تحقيقا مشتركا وتسليمه الرصاصة التي اغتالت الصحفية شيرين ورفضنا ذلك".

وتابع الشيخ: "أكدنا استكمال تحقيقنا بشكل مستقل وسنطلع عائلتها وأمريكا وقطر وكل الجهات الرسمية والشعبية بنتائج التحقيق بشفافية عالية"، مضيفا أن "كل المؤشرات والدلائل والشهود تؤكد اغتيالها من وحدات خاصه صهيونية".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة هآرتس العبرية، نقلا عن تحقيق لجيش الاحتلال، إن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة كانت على بعد 150 مترا من قوات الاحتلال لحظة استهدافها.