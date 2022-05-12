ستشهد بعض الأحياء في بلديتين بالعاصمة اليوم الخميس انقطاعا في التزود بالماء الشروب بسبب أشغال الصيانة لقناة رئيسية تقوم بها شركة المياه والتطهير للجزائر" سيال" على مستوى منطقة البريجة ببلدية سطاوالي.

وأفادت "سيال" في بيان لها إنها تحيط علما زبائنها الكرام عن قيامها بأشغال صيانة لقناة رئيسية لنقل المياه الشروب اليوم الخميس 12 ماي 2022 بداية من الساعة الخامسة (05:00) صباحا إلى غاية الساعة الخامسة (05:00) من صبيحة يوم الجمعة 13 ماي 2022.

وأضاف البيان إن أشغال الصيانة ستقام على مستوى منطقة البريجة ببلدية سطاوالي، وستتسبب في توقف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى أحياء بلديتين: ففث سطاوالي ستنقطع المياه عن نادي بتروليوم، حي 872 مسكن ترقوي خاص سطاوالي، شاطئ النخيل، الشاطئ الأزرق، البريجة.

أما في الشراقة فسيمس الانقطاع حي بوشاوي البحري، حي السكن الوظيفي لاتصالات الجزائر والكثبان.