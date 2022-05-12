أعلنت كوريا الشمالية، صباح اليوم الخميس، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بيان الإعلان الذي جاء فيه: "في بلادنا التي جرت حراستها منذ فبراير 2020 من قبل الجبهة الطارئة لمكافحة الأوبئة... حدثت حالة طوارئ".

وقبل بيان اليوم، لم تعلن كوريا الشمالية عن أي إصابات بكورونا، إلا أنها فرضت إجراءات صارمة لمكافحة الوباء منها إغلاق الحدود وفرض قيود على السفر الداخلي. وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إنه وفقا لبياناتها، لم يتم حتى الآن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة يونهاب عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قولها إن "كوريا الشمالية عقدت اجتماعا للمكتب السياسي في بيونغ يانغ بحضور الزعيم كيم جونغ أون لمناقشة حالة الطوارئ الأكثر خطورة في البلاد في نظام مكافحة الفيروس الذي تمت السيطرة عليه بحزم لأكثر من عامين".

وقالت إن "السلطات الكورية الشمالية خلصت إلى أن العينات التي تم جمعها من مرضى مصابين بالحمى يوم الأحد في بيونغ يانغ كانت مطابقة لعينات أوميكرون".

وخلال الجلسة، تعهد الزعيم الكوري الشمالي "بالتغلب على الأزمة غير المتوقعة وأصدر تعليمات لجميع المسؤولين بوقف كل احتمال لانتشار الفيروس بشكل كامل". ودعا كيم، إلى تشديد اليقظة على جميع الجبهات على طول الحدود والبحر والجو لمنع حدوث فراغ أمان في الدفاع الوطني للبلاد.