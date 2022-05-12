افتتحت الطبعة السابعة عشر لمهرجان ديماجاز لقسنطينة سهرة أمس الأربعاء بقاعة العروض الكبرى أحمد باي بعد سنتين من الغياب وذلك على أنغام موسيقى السول والبلوز والبوب والصوت الآسر للبريطانية جو هارمان.

ولأول مرة تغني فيها بالجزائر، أمتعت هذه الفنانة الحضور الغفير لمدة ساعة ونصف بأدائها للعديد من مقطوعات ألبوماتها، لاسيما "بيبول وي بيكوم" و "فاوند بلايس". فهذه المغنية والمؤلفة، تستوحي موسيقاها إلى حد كبير من البلوز والسول والكانتري والروك كما يتيح لها صوتها القوي الانتقال بسهولة من نمط موسيقي إلى آخر.

وعقب الحفل الذي قدمته قالت هذه الفنانة: "إنني جد سعيدة لأغني بقسنطينة في مهرجان ديماجاز والجمهور رائع ويستمع جيدا ويقدر ويتذوق موسيقى البوب والسول"، مشيرة إلى أن "الموسيقى ليس لها نوع، إنها شعور وإحساس".

وفي الكلمة التي ألقاها في افتتاح الحفل، أبرز زهير بوزيد محافظ مهرجان ديماجاز أهمية عودة هذه التظاهرة الفنية بعد غياب فرضته تداعيات جائحة كوفيد-19، مضيفا بأن "الطبعة السابعة عشر لديماجاز مخصصة للنساء نظير مساهمتهن في إثراء الموسيقى"، كما تمنى أن يستمر مهرجان ديماجاز في ترقية موسيقى الجاز.

من جهته، أكد ممثل وزيرة الثقافة والفنون والمدير المركزي المكلف بالمهرجانات بذات الوزارة، سمير ثعالبي بأن الطبعة السابعة عشر للمهرجان الدولي ديماجاز الذي أطلق العام 2003 بمبادرة لجمعية محلية وتم ترسيمه في سنة 2007 يترجم "قدرة الشباب الجزائري على التميز والبروز على الصعيدين الوطني والدولي". كما نوه بالعودة التدريجية للنشاطات الثقافية والمهرجانات عبر مختلف المؤسسات الثقافية، مؤكدا أن وزيرة الثقافة والفنون "تولي أهمية كبرى لدعم ومرافقة هذه النشاطات".

وقد حضر افتتاح الطبعة السابعة عشر للمهرجان الدولي ديماجاز السلطات المحلية والمدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام، عبد الله بوقندورة إلى جانب سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين.

ويتضمن برنامج الطبعة السابعة عشر لديماجاز الذي سيدوم إلى غاية 14 ماي الجاري تحت عنوان "نساء الجاز" مشاركة مغنيات أخريات على غرار الفينلاندية إرجا ليتينين والجزائرية سميرة براهمية وإيطاليا باعتبارها بلد ضيف شرف ممثلا بالمغنية إيلاريا بيلار باتاسيني.