شارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، في مراسم تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رسمي وشعبي كبير.

واصطف حرس الشرف لتحية جثمان أبو عاقلة لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، وحمل على الأكتاف، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني وموسيقى جنائزية. ووضع عباس إكليلا من الزهور على جثمان أبو عاقلة، والقى نظرة الوداع الأخيرة عليها، لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، قبل أن ينقل إلى المستشفى الفرنسي في مدينة القدس، حيث سيوارى الثرى هناك يوم غد الجمعة.

وتوافد العشرات من الشخصيات السياسية والإعلامية الفلسطينية إلى المستشفى، لمرافقة موكب التشييع، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة" برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الجيش الصهيوني مدينة جنين ومخيمها.

كما أشارت السلطات الصحية في فلسطين إلى إصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.