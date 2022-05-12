دمر الجيش الروسي أربعة مواقع قيادة، و34 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية ومخزني ذخيرة في الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال الإفادة الصباحية اليومية لوزارة الدفاع، إن القوات المسلحة الروسية حيدت أكثر من 320 عنصرا من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، وتعطيل 72 وحدة من المعدات العسكرية الأوكرانية. كما قصفت الطائرات الروسية 120 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير محطة الرادار الأوكرانية لمنظومة الدفاع الصاروخي "إس-300" في منطقة أوديسا ومستودع أسلحة بالقرب من "كراسنوبافلوفكا" في منطقة خاركوف.

واستهدفت القذائف الصاروخية والمدفعية 405 مناطق تمركز أفراد ومعدات، و12 مركز قيادة و26 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار. وتدمير منظومة دفاع صاروخية "إس-300" بالقرب من "كوروتيش" في منطقة خاركوف، وثلاث قاذفات لأنظمة صواريخ "سميرتش" المتعددة ومستودعين للذخيرة بالقرب من "رازدول" في منطقة خاركوف و"سلوفيانسك" في دونيتسك. وإسقاط 13 مسيرة أوكرانية من طراز "بيرقدار-تي بي2".