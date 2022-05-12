يواجه المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم لأقل من 23 سنة والذي يشرف عليه المدرب نور الدين ولد علي، نظيره الفلسطيني على مرتين بالجزائر، وذلك خلال المعسكر الإعدادي المبرمج في 18 ماي الجاري.

وكان المنتخب الأولمبي، قد أنهى الشّق الأول من تحضيراته التي شرع فيها بداية من السابع ماي، يوم أمس الأربعاء بلقاء أمام نجم بن عكنون انتهى لمصلحته بهدفين لواحد.

وسيسافر" الخضر" بعد مباراتي فلسطين إلى فرنسا، من أجل المشاركة في النسخة الـ 48 من بطولة موريس ريفليو، المقررة في الفترة الممتدة من الـ 29 ماي إلى الـ 12 جوان.