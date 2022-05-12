أكد البروفيسور بلقاسم بيوض رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى سطيف، اليوم الخميس، إن الأيام الطبية لطب الأطفال خصص جزء منها للحديث عن الأمراض النادرة عند هذه الفئة لأهمية الموضوع في الوقت الحالي.

وقال بيوض في تصريح لإذاعة سطيف الجهوية، "نثمن عاليا التدخل المباشر لرئيس الجمهورية بهدف التكفل بالأطفال أصحاب الأمراض النادرة خاصة بعد النقص الكبير الذي سجلناه في الأدوية والعلاج مؤخرا." مصيفا "يوجد حاليا في العالم ما بين 7000 و8000 مرض نادر وفي الجزائر لدينا على الأقل 2 مليون مصاب بالمرض النادر".

وأوضح رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى سطيف، إن المرض النادرة يحسب علميا بإصابة أقل من شخص في ألفين نسمة وهو معمول به عالميا وهو غالبا يكون وراثيا، مقدمافي هذا السياق مقترحا للسلطات العمومية يتمثل في ضرورة الإسراع في إنشاء المراكز المتخصصة لعلاج هذه الفئات للحد من ظاهرة التداوي في الخارج وبتكاليف كبيرة للدولة ولأهالي المرضى.

ويرى البروفيسور بيوض إن من الأمراض النادرة المنتشرة في المدة الأخيرة تلك التشوهات الخطيرة في أعضاء جسم الطفل كالتشوه في الطحال والكبد والقلب. غير إن مرض الهيموفيليا يتم التكفل به والاهتمام به. خاصة وإن قسم طب الأطفال تمكن في المدة الأخيرة من تكوين أطباء متخصصين في طب الأطفال وفي أمراض الدم والأمراض الصدرية وأمراض الغدد وغيرها.

وكشف في الأخير عن تجسيد مستشفى متخصص يحتوي على كل الأجهزة والإمكانات قريبا بسطيف بمساعدة السلطات والمحسنين والجمعيات وهو مشروع حلم يرى النور قريبا.