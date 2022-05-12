أشرف اليوم الخميس، وزير الاتصال محمد بوسليماني على انطلاق أشغال اليوم الدراسي الموسوم بعنوان: " المنظومة القانونية لقطاع الاتصال" والذي تحتضنه المدرسة العليا للإطعام والفندقة بعين البنيان بالعاصمة.

وقال بوسليماني في كلمة له بالمناسبة، إن مصالح الوزارة ملزمة بمسايرة التطور في مجال الإعلام والاتصال ومواكبته وأن الإطار القانوني هو الأداة الوحيدة لضمان الحق في المعلومة والدفاع عن القيم والمبادئ الإنسانية الجامعة.

كما كشف الوزير، عن أن قطاعه يعمل على استحداث إطار قانوني محفز يضمن بيئة قانونية ملائمة ويضمن حرية الصحفي ويوازن بين الحرية والمسؤولية، التي ستساهم في نجاعة المؤسسات الإعلامية خاصة في ظل حروب الجيل الرابع الذي يشهدها العالم.

وفي ذات السياق، أكد بوسليماني ضرورة إرساء منظومة قانونية للإعلام الذي يعد من الرهانات الأساسية التي تسعى مصالح قطاعه إلى تحقيقها وأن هدفها الأساسي هو حماية الصحفي والتعريف بالصحفي المحترف.