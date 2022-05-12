تحادث وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، مع مفوض الاتحاد الإفريقي المكلف بالتجارة والصناعة، ألبرت موشنغا، حول القضايا المتعلقة بترقية التجارة البينية داخل القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء، الذي جرى أمس الأربعاء بمقر الوزارة، أبرز رزيق "الإرادة السياسية القوية للجزائر في دعم اندماجها الإفريقي خاصة في المجال اللوجستيكي وشبكات النقل التي تعد أحد أعمدة ترقية المبادلات التجارية بين كل الدول"، يضيف البيان.

من جانبه، أكد مفوض الاتحاد الإفريقي أن "الجزائر دولة استراتيجية ومحورية في القارة، إضافة إلى كونها عضو فعال في المنظمة وقد تجلى ذلك من خلالها دعمها الكامل لكل القرارات المتعلقة بإطلاق منطقة التبادل التجاري الحر القارية الإفريقية".

وفي ختام اللقاء، استعرض الوزير "الجوائز التي حازت عليها الجزائر ولأول مرة من خلال مشاركتها في المعارض المنظمة بالقارة الإفريقية منها معرضي السينغال وجنوب إفريقيا".

ومن جهة أخرى، تباحث رزيق، آليات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر والأردن مع رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، بحضور السفير الأردني بالجزائر، شاكر عطا الله العموش، حسبما أفاد به ذات البيان

وأوضح المصدر ذاته، أن رزيق استقبل، أمس بمقر الوزارة، الجغبير بحضور السفير الأردني بالجزائر، أين تباحث الطرفان "آليات دعم وتطوير علاقات البلدين الاقتصادية والتجارية".

وبالمناسبة، شدد الوزير على ضرورة "فتح مجالات أوسع للدفع بالتعاون الثنائي من خلال رفع المبادلات التجارية البينية والبحث عن فرص الشراكة المتاحة بين البلدين"، داعيا في هذا الصدد، المتعاملين الاقتصاديين الأردنيين إلى "الاطلاع على السوق الجزائرية التي تعد سوق واعدة لما لها من امتيازات من جانب وفرة المواد الأولية وهو ما يسهل لهم الولوج إلى عالم الاستثمار المنتج وهذا من خلال تفعيل مجلس أعمال مشترك".

من جانبه أبرز الجغبير أن الأردن تولي "اهتماما كبيرا" لمستوى التعاون الثنائي، مضيفا أن بلاده على "أتم الاستعداد لمواصلة التنسيق والعمل المثمر في القضايا ذات الاهتمام المشترك".