تم، اليوم الخميس، انتخاب رئيسة جديدة لجمعية الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي خليفة لسعيدة بن حبيلس.

يشار إلى إن الرئيسة الجديدة للهلال الأحمر الجزائري، كانت عضو سابق بالمجلس الشعبي الوطني وعضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني ومتخصصة في جراحة القلب.

وقالت الرئيسة الجديدة للهلال الأحمر الجزائري المزكاة اليوم، الدكتورة ابتسام حملاوي، أنها سطرت برنامجا ثريا يهم كافة شرائح المجتمع من جمعيات ومؤسسات ناشئة ومصغرة.

كما أكدت أنها ستسعى إلى استرجاع إطارات الهلال التي فقدت في فترة معينة. مضيفة أن ولايات الجنوب سيكون لها حظا وفيرا من برنامجها اهمها مستشفى الهلال الأحمر بالجنوب الكبير ومشاريع أخرى ترفع الغبن على هذه المنطقة.

كما أكدت حملاوي أن الباب سيكون مفتوحا أمام الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.