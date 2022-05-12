قرر الاتحاد الإفريقي، تقليص عدد حضور جماهير الوداد، المسموح بدخولهم لمباراة الفريق البيضاوي أمام بيترو أتلتيكو، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأخطر الوداد، اللجنة المنظمة للمواجهات، بأن عدد الحضور بات 30 ألف مشجع بدلًا من 55 ألفًا. وجاء ذلك بقرار من الكاف، بناء على تقرير مراقب لقاء إياب ربع النهائي أمام شباب بلوزداد، والذي أدان اقتحام العشرات من جماهير الوداد للملعب والاحتفال مع اللاعبين بالتأهل.

كما ألقت جماهير الوداد، زجاجات المياه، وكذلك إشعال الألعاب النارية خلال اللقاء بشكل مفرط. وفاز الوداد على مضيفه بيترو أتلتيكو بنتيجة 3-1، السبت الماضي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقامت إدارة الوداد بتدشين هاشتاج يدعو الجماهير للهدوء والانضباط في مباراة بيترو أتلتيكو، وعدم إلقاء زجاجات مياه بعد تغريم الفريق 25 ألف دولار، حسبما جاء عبر موقع "كورة".