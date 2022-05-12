أجّلت محكمة الجنح بالدار البيضاء العاصمة، اليوم الخميس، النظر في قضية النصب والاحتيال على الطلبة إلى تاريخ 19 ماي الجاري.

وجاء قرار التأجيل بطلب من المحكمة بغرض تعيين ممثل قانوني للشركة واستدعاء الضحايا الغائبين، فيما تم رفض طلب هيئة الدفاع بالإفراج عن المتهمين الموقوفين.

وقد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء في جانفي المنصرم إيداع صاحب الشركة الوهمية Future gate ، "ر. أسامة"، الحبس المؤقت، وإيداع المتهم "فاروق. ب" المعروف بـ "ريفكا"، وكذا أبركان محمد المدعو "ستانلي"، و"ج. ليلى"، ونوميديا لزول. فيما جاء أمر الرقابة القضائية في حق المتهمة إيناس "ع. فاطمة الزهراء".

وتعود حيثيات هذه القضية بعد تفجيرها على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما كشف عدد من الطلبة عن وقائع مثيرة تتعلق بتعرضهم إلى عمليات نصب بطرق احتيالية انتهجها صاحب شركة وهمية، عن طريق تقديم وعود كاذبة عبر صفحة رسمية، لفئة المتمدرسين الراغبين في الدراسة بالخارج وتحديدا في أوكرانيا وروسيا وتركيا.