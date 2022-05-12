يرتقب بولاية مستغانم إنتاج ما يفوق 190 ألف قنطار من الطماطم الصناعية برسم الموسم الفلاحي 2021-2022، حسبما علم اليوم الخميس من المديرية الولائية للمصالح الفلاحية.

وأوضح المصدر، أن المساحة المغروسة هذا الموسم بلغت حتى الآن 133 هكتارا من إجمالي المساحة المخصصة لهذا المنتوج والتي تبلغ 225 هكتار.

وينتظر أن يبلغ إنتاج حملة الجني التي ستنطلق في الأسابيع القليلة المقبلة وتدوم شهري جويلية وأوت القادمين 191.250 قنطار بمردودية تقدر بـ 850 قنطار في الهكتار، يضيف ذات المصدر الذي توقع ارتفاع الإنتاج مقارنة بالموسم الماضي الذي شهد تحقيق 110 آلاف قنطار.

ومن جهة ثانية، أصبح بإمكان الفلاحين الذين يستفيدون من دعم الدولة ويجدون صعوبة في توجيه محاصيلهم إلى الوحدات الصناعية تحويلها إلى إحدى الوحدات التحويلية الجديدة المتواجدة بولاية غليزان المجاورة (بلدية سيدي خطاب) بعد إمضاء عقود مع هذا المتعامل الاقتصادي.

ويضاف هذا المحصول إلى منتوج الطماطم المحمية (طماطم البيوت البلاستيكية) الذي بلغ هذا الموسم أزيد من 146 ألف قنطار لحد الآن بعد تحقيق مردودية قياسية تجاوزت التوقعات في بداية حملة الغرس وبلغت 820 قنطار في الهكتار يضيف المصدر ذاته.

ومن المرتقب أيضا أن يبدأ قريبا تدفق إلى الأسواق كميات الطماطم الموسمية (الطماطم الحقلية) التي يتم إنتاجها برسم هذا الموسم والتي بلغت توقعاتها ما يفوق نصف مليون قنطار بعد تخصيص ما مجموعه 1.572 هكتار من المساحات الزراعية لهذا المحصول الموسمي، كما تمت الإشارة إليه.