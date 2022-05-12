قال الخبير في استراتيجيات الطاقة وعضو المجلس الاستشاري لهندسة البترول والغاز في جامعة الملك سعود، نايف الدندني أن الجزائر هي ملجأ عواصم أوروبا وإفريقيا لمواجهة أزمة الغاز.

وكتب الدندني، في تغريده له على حسابه الشخصي عبر "توتير"، أن "أمواج أسواق الطاقة العاتية تدفع بلافروف وزير الخارجية الروسي إلى الجزائر التي تخطب ودها عواصم أوروبا لإمدادها بالغاز".

وأضاف، إن "الجزائر لا تعول عليها أوروبا فقط بل حتى إفريقيا التي تسعى لوصول الغاز النيجيري إلى خطوط الأنابيب في الجزائر ومنها إلى سواحل أوروبا المتعطشة للغاز والنفط.