أعلنت اليوم الخميس، الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تغيير في برنامج حركة سير قطارات الضاحية الغربية للعاصمة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن التغيير في برنامج الرحلات سيكون على مستوى الخط الرابط بين محطة الجزائر/ الحراش / بابا على/ العفرون وخط محطة آغا / زرالدة، وذلك بداية من يوم غد الجمعة، وهذا بسبب أشغال صيانة السكة الحديدية على مستوى منطقة الحراش.

وأضاف البيان، أنه سيتم توفير قطارات "ديزل" لضمان تنقل المسافرين على خط محطة الجزائر / بابا علي، ذهابا وإيابا. كما ستعمل القطارات الكهربائية استثناء في هذا اليوم على خطي بابا على / العفرون وبابا علي / زرالدة (ذهابا وإيابا) مع تعديل مواقيت انطلاقها.

وأضاف نفس المصدر، أنه بالنسبة لقطارات الخطوط الطويلة والخطوط الجهوية ستسير حسب البرنامج العادي لها، كما سيتم استئناف حركة قطارات الضاحية بشكل عادي، ابتداء من يوم السبت 14 ماي 2022.