أحبط عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية بريحان بولاية الطارف محاولة للهجرة غير الشرعية لـ 28 شخصا من بينهم نساء وقصر، حسبما علم اليوم الخميس من المجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني.

وأوضح المكلف بالاتصال والإعلام بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني الرائد مسعد فؤاد لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه العملية تمت على إثر معلومات وردت لذات الفرقة تفيد بوجود تحركات غير عادية عبر شاطئ بريحان ليتم تفعيل المخطط الخاص بمجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة تمكن عناصر الفرقة من توقيف المشتبه فيهم من بينهم عائلتين وامرأة وخمسة أطفال قصر تتراوح أعمارهم بين 5 و45 سنة بحوزتهم أغراض وملابس الهجرة وكذلك متاع ومؤونة خاصة كانت معدة للإبحار.

وصرح المتحدث أنه وبعد توسيع التحقيق الأمني وتكثيف الدوريات تم توقيف تسعة منظمين ينحدرون من بعض ولايات شرق البلاد كانوا يشكلون عصابة إجرامية مختصة في تهريب الأشخاص نحو الوجهة الأوروبية انطلاقا من شواطئ بريحان.

وعلى إثر هذه العملية تم حجز خمس مركبات من بينها جرارين فلاحيين ومحرك إبحار بالإضافة إلى بوصلة للملاحة البحرية وجهاز التموقع الشامل وصدريات النجاة وست صفائح بنزين وشماريخ النجدة بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية بقيمة 140 ألف دج ومبلغ بالعملة الصعبة بـ 150 أورو من عائدات الإجرام، يضيف نفس المصدر.

وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية والقانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية بالطارف، مثلما تمت الإشارة إليه.