سجلت المصالح المختصة بحاسي مسعود، إصابة عدد من المواطنين بالحمى المالطية بمنطقتي حاسي البكرة والخويلدات، دعت بلدية حاسي مسعود المواطنين إلى ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لتفادي تزايد الحالات.

أصيب عدد من المواطنين بحاسي مسعود، بالحمى المالطية بمنطقتي حاسي البكرة والخويلدات، فيما دعا رئيس بلدية حاسي مسعود، المواطنين إلى التقيد بجملة من الإجراءات لتفادي الإصابة بهذا المرض الخطير وما يسببه من مضاعفات على صحة المصابين وتكلفة علاجه المرتفعة، من بينها تفادي استهلاك الحليب الطازج غير المبستر وخاصة مجهول المصدر، وكذا الحرص على طهي اللحوم جيدا وتنظيف الحظائر والاسطبلات باستعمال المعقمات، فضلا عن منع كل أشكال ذبح الحيوانات خارج المذبح البلدي بحاسي مسعود.

ومعلوم أن الحمى المالطية هو مرض يصيب الأغنام والأبقار والناتج عن ميكروب مقاوم وسريع العدوى ينتقل للإنسان عن طريق الاحتكاك بمواد ملوثة بإفرازات الحيوانات وخاصة بقايا الإجهاض عن طريق تناول الحليب غير المبستر أو عن طريق تناول اللحوم النيئة أو غير مطهية جيدا.