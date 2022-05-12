أدانت الجزائر “بشدة” الاعتداء الإرهابي الذي استهدف، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، مركزا متقدما للقوات المسلحة الطوغولية بشمال البلاد وخلف عديد القتلى والجرحى، حسبما أشار إليه اليوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وجاء في البيان أن "الجزائر تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء (10 إلى 11 ماي 2022) مركزا متقدما للقوات المسلحة الطوغولية بشمال البلاد، وخلف عديد القتلى والجرحى".

وأضاف ذات المصدر أن "الجزائر تقدم في هذه الظروف العصيبة تعازيها لعائلات الضحايا وأقاربهم وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، وتجدد لشعب طوغو وحكومته تضامنها ودعمها في مكافحة الإرهاب".

كما "تجدد الجزائر دعوتها إلى رد حازم وفعال من الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي للقضاء على هذه الأفة التي ما فتئت تتوسع في افريقيا، لتهدد السلم والأمن بالقارة وتعيق جهود التنمية الاقتصادية فيها"

. وختم البيان بالقول إنه "من الضروري أن تجسد القمة الاستثنائية القادمة للاتحاد الافريقي بمالابو، والتي ستشارك فيها الجزائر بشكل فعال، هذا العزم في عمل جماعي تضامني يتعامل مع نطاق التهديد وخطورته".