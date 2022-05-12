كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء غليزان، في بيان لها، عن الوقائع التي أدت إلى وفاة الشرطي المرحوم خديم محمد أثناء مزاولة مهامه.

وبتاريخ 09 ماي 2022، بينما كان الشرطي خديم يقوم بمهمة تنظيم حركة المرور بمدينة زمورة ولاية غليزان، اقتربت شاحنة من مكان تواجده فخفضت السرعة ثم انطلقت مسرعة، ودهست الشرطي المذكور وراحت تسحبه لمسافة طويلة إلى أن سقط متأثرا بجروحه ووافته المنية بالمستشفى. فيما لاذا سائق الشاحنة ومرافقيه الاثنين بالفرار، إلى أن تدخل المارة فأوقفوا أحدهم، کما سلم السائق نفسه لمصالح الأمن

يوم أمس الأربعاء، تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة زمورة، أين تم فتح تحقيق قضائي ضد كل من (ب.ع) على أساس جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار وجنحتي عدم الامتثال لإنذار التوقف وقيادة مركبة برخصة غير مطابقة لصف المركبة والمتهمين على أساس جنحة الامتناع عن القيام بتنبيه وقوع فعل موصوف بأنه جناية ضد سلامة جسم الإنسان، من الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 255,254, 256, 261 و182 من قانون العقوبات والمواد 76 و79 من قانون المرور.

قاضي التحقيق وبعد سماع المتهمين عند الحضور الأول، أصدر أمرا بإيداع السائق المتهم الحبس المؤقت، كما أصدر أمرين بالرقابة القضائية ضد مرافقيه المتهمين.