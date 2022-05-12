احتج اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم على استقبال ليبيريا لمنافسيه في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 في المغرب.

وتعتبر ليبيريا من بين عدة دول إفريقية ليس لديها ملعب يفي بمعايير "الكاف" لاستضافة المباريات الدولية.

بدلاً من ذلك، تريد ليبيريا استضافة مبارياتها التأهيلية المقبلة لكأس الأمم في المغرب على الرغم من تواجد المنتخبين في نفس المجموعة.

ومن المقرر أن يلعب منتخب غرب إفريقيا مباراة "على أرضه" ضد المغرب في الدار البيضاء، في الدور الثاني من مباريات المجموعة يوم 13 جوان.

وتقدمت جنوب إفريقيا، التي تنتمي إلى نفس المجموعة رفقة زيمبابوي، إلى "الكاف" بشكوى من هذا الاقتراح.

وأشار بيان الاتحادية الجنوب إفريقية (صافا) إلى أنها "تعترض على هذا الاتفاق رسميًا لأنه يتعارض مع مبادئ اللعب النظيف، باعتبار أن المنتخب المغربي سيسافر أقل وسيستمتع بميزة الأرض أكثر من أي منتخب آخر في المجموعة".

وأضاف بين "صافا": "نحن نتفهم تحديات الملاعب في القارة، لكننا ندعو إلى عدم الإضرار بالدول الأخرى أو إعطاء ميزة غير عادلة للآخرين".

وليس هذه هي المرة الأولى التي يتمتع بها المغرب بهذه الأفضلية، حيث سبق لأسود الأطلس أن خاضوا جميع مبارياتهم الست في تصفيات دور المجموعات لكأس العالم 2022 على أرضهم العام الماضي، حيث اختارت كل من السودان وغينيا بيساو وغينيا استضافة بعض مبارياتها في هذه الدولة.