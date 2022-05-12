أفاد بيان لمديرية أمن ولاية تلمسان تمكن مصالح الأمن الحضري الحادي عشر التابع لأمن الولاية، من توقيف 03 أشخاص متورطين في قضية إبعاد قاصر والتحريض على الفسق وفساد الأخلاق.

خلفية القضية تعود إلى شكوى تقدم بها والد الضحية القاصر أمام الضبطية القضائية، وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات من طرف عناصر الشرطة، تم توقيف المشتبه فيهم المتورطين في القضية وهم 03 متهمين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و31 سنة.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق مع الموقوفين تم تقديمهم أمام النيابة صباح هذا اليوم بتهمة إبعاد قاصر مع التحريض على الفسق وفساد الأخلاق.