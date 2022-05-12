كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن أزيد من 6 آلاف محبوس سيجتازون امتحان شهادة البكالوريا (دورة جوان 2022) على المستوى الوطني.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أشار الوزير إلى تسجيل "أزيد من 6 آلاف محبوس مرشح لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا وأزيد من 4 آلاف لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط، وذلك على مستوى المؤسسات العقابية عبر الوطن، إلى جانب انخراط 6 آلاف محبوس في التكوين المهني".

وبالمناسبة، قدم الوزير عرضا مفصلا حول واقع وأهداف السياسية العقابية الوطنية التي ترتكز أساسا على الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

وذكر الوزير في هذا السياق أن "68.830 محبوس تمكنوا من الاتصال بعائلاتهم عبر الهاتف الثابت، وذلك خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وذلك عقب تجهيز المؤسسات العقابية بالتجهيزات اللازمة".

وفي رده عن سؤال يتعلق بتمكين حاملي شهادة الليسانس والماستر في تخصصات قريبة من الحقوق من المشاركة في المسابقات التي ينظمها القطاع منها مسابقة الالتحاق بمهنتي محضر قضائي وموثق، أوضح الوزير بأن ذلك "يحتاج إلى مراجعة شاملة"، مضيفا أن مصالحه "تسعى إلى توجيه الاختصاص في مهن العدالة من خلال فتح تخصصات في أطوار جامعية تخص هذه المهن".