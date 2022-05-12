وافقت لجنة التخطيط العليا في الكيان الصهيوني على بناء 4427 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة على ما أعلنت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الخميس.

وقالت المنظمة إن "الإدارة المدنية أعطت موافقة نهائية على بناء 2791 وحدة فيما صادقت بشكل أولي على بناء 1636 وحدة أخرى" في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.

ويعيش في الضفة الغربية نحو 700 ألف مستوطن سخيوني في مستوطنات تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وقالت حاجيت عوفران من المنظمة "هذه أخبار سيئة وتعمق الاحتلال وتصعب تحقيق السلام المستقبلي".

وأكدت الولايات المتحدة معارضتها "بشدة" للموافقات الجديدة.

اتبعت دولة الاحتلال عبر حكوماتها المتعاقبة سياسة الاستيطان والتوسع في القدس الشرقية والضفة الغربية منذ احتلالها لهذه الأراضي.

ويعتبر رئيس الوزراء نفتالي بينيت من أشد المؤيدين للتوسع الاستيطاني وسبق أن شغل منصب رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية وهو معروف بكراهيته للعرب ورفضه إقامة دولة فلسطينية.