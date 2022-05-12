نفت الخارجية التركية، اليوم الخميس، مزاعم وسائل إعلام مغربية حول الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

ووفق ما نقلت السفارة التركية في الجزائر على صفحتها في "الفايسبوك" أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، تانجو بيلغيتش، أن تركيا تدافع منذ البداية عن إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء الغربية في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومن خلال الحوار بين الأطراف.

وأضاف نفس المتحدث أن تركيا تدعم وحدة أراضي وسيادة جميع دول المنطقة داخل حدودها المعترف بها دوليًا.

وأشارت ذات المصدر أن وزير الخارجية التركي مولود، تشاووش أوغلو، أكد على هذه النقطة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، في مدينة مراكش يوم 11 ماي الجاري.