استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رؤساء ثلاثة تشكيلات سياسية وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وكانت البداية برئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الذي صرح عقب اللقاء أن الفرصة كانت طيبة واستمع فيها لتقييم رئيس الجمهورية للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد.

وأضاف مقري أن فرصة كانت أيضا لتقديم اقتراحاته حول مختلف هذه الملفات شفهيا وكتابيا، متمنيا أن نتوصل كجزائريين إلى بلورة رؤية مشتركة في ما ينفع بلدنا ويضمن الحريات والانتقال السياسي الفعلي وكذلك تطور المجتمع المدني ومساهمته الفعلية في اختصاصه من أجل التخفيف على أعباء الدولة.

وحسب رئيس "حمس" فإن اللقاء كان من أجل توضيح الرؤية المستقبلية للجميع وأن يطمئن الجزائريون بأن مستقبلهم في بلدهم وأن التنافس المفتوح بينهم في إطار عدالة الفرص سواء في الجانب السياسي أو الجانب الاقتصادي متوفرة، كما تم التركيز على ضرورة التوجه لتحقيق التنمية الاقتصادية كضامن أساسي لاستقرار البلد ومستقبل البلد والمحافظة عليه من التهديدات الإقليمية والدولية التي تحيط به.

كما استقبل رئيس الجمهورية رئيسي حزبي جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، والتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني.

وكان الرئيس تبون قد شرع، يوم الإثنين الماضي، في سلسلة لقاءات استقبل فيها كل من رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد والناشط السياسي، عبد العزيز رحابي.