نقل مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية، عبد الحفيظ علاهم، اليوم الخميس، ببلدية سيدي لزرق (غليزان) تعازي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى عائلة شهيد الواجب الوطني عون الشرطة محمد خديم الذي توفي الثلاثاء الماضي بعد تعرضه لحادث دهس بزمورة بذات الولاية.

وقد تنقل علاهم إلى بيت عائلة المرحوم ببلدية سيدي لزرق، حيث قدم باسم رئيس الجمهورية، التعازي للعائلة، مشيدا بمناقب شهيد الواجب الوطني.

وبأمر من رئيس الجمهورية، منح علاهم لأرملة المرحوم عقد الاستفادة من مسكن اجتماعي ومساعدة مالية قدرها (01) مليون دج.

وكان عون الشرطة محمد خديم التابع لأمن دائرة زمورة (غليزان)، قد توفي أول أمس الثلاثاء بعد تعرضه مساء الإثنين لحادث دهس من طرف سائق شاحنة أثناء تأديته لمهامه.

للتذكير, فقد تم إيداع سائق الشاحنة المتسبب في وفاة الشرطي الراحل خديم محمد دهسا الحبس المؤقت فيما وضع مرافقاه تحت الرقابة القضائية, حسب ما أفادت به النيابة العامة لدى مجلس قضاء غليزان.