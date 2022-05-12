فازت، اليوم الخميس، الملاكمة روميساء بوعلام على منافسته اليابانية هيكارو بالنقاط 4 مقابل 1 في وزن 60كلغ، في منازلة الدور الأول من بطولة العالم للسيدات الجارية وقائعها باسطنبول التركية.

والتحقت الملاكمة بوعلام بزميلتها إشراق شايب الفائزة، اليوم، على ملاكمة من فنزويلا بالإيقاف لعدم التكافؤ في وزن 66 كلغ.

هذا التأهل هو الثالث للملاكمات الجزائريات في موعد اسطنبول بعد المسجل من طرف إيمان خليف (63 كلغ)، المتأهلة يوم أمس الأربعاء على حساب الكازاخستانية عايدا ابيكييفا (5-0).

وبالمقابل أقصيت فتيحة منصوري (فئة 48 كلغ)، يوم الثلاثاء من الدور الأول لوزن 48 كلغ بعد انهزامها أمام الفنزويلية كادينو روخاس تايونيس (0-5).