نفى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين قيام الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب، المنضوية تحت لوائه، بالدعوة لدخول موزعي الحليب في إضراب مفتوح, حسب ما روجت له بعض وسائل الإعلام، وفق ما أفاد به اليوم الخميس بيان للأمانة الوطنية التنفيذية للاتحاد.

وأوضح البيان أن رئيس الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب، فريد عولمي، "نفى إدلاءه بأي تصريح صحفي رسمي أو غير رسمي، ولم يدع أو يهدد أبدا بدخول موزعي الحليب في إضراب مفتوح".

وأضاف البيان أن المنظمة النقابية "تكذب وتنفي نفيا قطعيا ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول التهديد بإضراب مفتوح لموزعي الحليب أو الدخول في احتجاج وطني مهما كان نوعه".

كما أكدت أنها في "تنسيق وتشاور مستمر مع السلطات العمومية وفي اجتماع مفتوح مع مصالح وزارتي التجارة والفلاحة إلى غاية التطبيق الفعلي لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بهذا الخصوص وتجسيد العمل ببطاقية توزيع الحليب الجديدة وضمان توفيره لكل المواطنين في كامل التراب الوطني بسعره المدعم والمقنن ب 25 دج".