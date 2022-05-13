يمكن أن تكون التمارين الرياضية مفيدة جداً لبشرتك ولصحتك العامة، لأنها تساعد على زيادة تدفق الدم في الجسم والبشرة. لا يؤدي هذا إلى تحسين توصيل الأوكسجين والمواد المغذية إلى الجلد فحسب، بل سيسرع أيضاً في إزالة الأوساخ والجذور الحرة منها، وبالتالي حماية الجلد من المزيد من الضرر، وفقاً لموقع WebMD.



كما أن هذا التدفق الوردي يسمح لجمالك الطبيعي بالتألق! ويمكن أن تحسن من إنتاج الكولاجين.



الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة في الجسم، فهو يتوفر في العضلات والجلد والدم والعظام والغضاريف والأربطة، وهو اللبنة الأساسية في الفوائد الصحية التالية: تعزيز مرونة الجلد، ربط العظام والعضلات، حماية الأعضاء، توفير هيكل للمفاصل والأوتار.



واحدة من أكثر فوائد الكولاجين المعروفة هي قدرته على تعزيز بشرة متوهجة نابضة بالحياة، إذ يوفر هذا البروتين الأساسي مرونة للبشرة، ما يساعدها على الظهور بمظهر أكثر شبابية وصحية.



ولكن مع تقدمك في العمر وانخفاض إنتاج الكولاجين يمكن أن تظهر الخطوط الدقيقة والبشرة الرخوة والجفاف، وهنا تلجأ الكثير من النساء إلى زيادة كمية الكولاجين باستخدام المكملات الغذائية.



لكن التمارين الرياضية أيضاً يمكنها تحفيز إنتاج الكولاجين، فهي تحسن معدل دوران الخلايا في الجسم، ما يساعد في الحصول على بشرة صحية ومتألقة.



عند ممارسة الرياضة تُفتح الشرايين الدقيقة في جلدك، ما يسمح لمزيد من الدم بالوصول إلى سطح الجلد، وتوفير العناصر الغذائية التي تُصلح الضرر الناتج عن الشمس والملوثات البيئية.



تعمل هذه العناصر الغذائية أيضاً على زيادة إنتاج الكولاجين في الجلد، ما يحارب التجاعيد، ويجعل بشرتك تبدو أصغر سناً.



كما أنها تعزز نمو الخلايا الجديدة في البشرة



أي نوع من التمارين الرياضية يعتبر مفيداً لبشرتك، ومع ذلك فقد ثبت أن التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) وتمارين التحمل لهما تأثير مضاد للشيخوخة، من خلال زيادة نشاط التيلوميراز، وهو إنزيم مسؤول عن حماية الحمض النووي لدينا، ما يؤدي إلى نمو الخلايا وتجديدها بشكل أفضل، كما يشير موقع Byrdie.



وقد تمنع ظهور حب الشباب



إن التمرينات الرياضية يمكن أن تساعد في منع ظهور البثور والتشقق، لأنها تقلل من التوتر الذي يُسهم في ظهور حب الشباب. وهناك دراسات توضح أن التمرينات تحسن مزاجك وتساعد في تقليل القلق وآثاره السلبية.



وفقاً لدراسة نُشرت، في جوان 2014، في Inflammation & Allergy Drug Targets، أكدت الأبحاث الحديثة أن الجلد يستجيب فوراً للتوتر، ويُعتبر الإجهاد سبباً في ظهور أعراض الصدفية والتهاب الجلد التأتبي وظهور حب الشباب، وقد يضر أيضاً بحاجز الجلد.



يقوم الجسم بإفراز الكورتيزول عند التوتر، والذي بدوره يزيد من مستويات السكر في الدم، ويتشكل الجلوكوز، وهي عملية يرتبط فيها السكر ببروتين مثل الكولاجين ويتلفه. وهذا بدوره يؤدي إلى شيخوخة الجلد.



لكن ما هي أفضل أنواع التمارين لتحسين صحة الجلد؟



إذا كنت تريدين تغيير بشرتك على المستوى الخلوي، فإن تدريب الوزن والتحمل هما الخيار الأفضل، بالإضافة إلى التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT)، كما يشير موقع Everyday health.



كما أن التمارين التي تساعدك على التخلص من التوتر والنوم بشكل أفضل مفيدة مثل ممارسة اليوغا.



في النهاية، قد لا يتعلق الأمر باتباع نوع معين من التمارين، لكن اتباع روتين منتظم تقومين به باستمرار هو الذي يضمن لك فائدة أكيدة وتغييراً ملحوظاً.