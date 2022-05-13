أسفر حادث مرور مميت، اليوم الجمعة، عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بالطريق الوطني الرابط بين ولايتي الوادي وتبسة.

وأوضح مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته الرسمية "طريقي" على "الفايسبوك"، أن المجزرة المرورية وقعت بالطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي الوادي وتبسة بالضبط على بعد 10كلم من قرية بني قشة.

وحسب المعلومات الأولية أسفر الحادث عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، يضيف البيان.

وتدخلت أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني قشة لاتخاذ الإجراءات اللازمة و تقديم يد المساعدة مع توعية مستعملي الطريق.