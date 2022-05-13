علّق إيلون ماسك صفقة "تويتر" مؤقتًا، نظرا للتفاصيل الداعمة للإحصاءات التي تقول إن الحسابات المزيفة والوهمية تشكل بالفعل أقل من 5 بالمائة من المشتركين.

وقال ماسك عبر حسابه على "تويتر": "صفقة تويتر معلقة مؤقتًا، ويوجد تفاصيل تدعم الإحصاءات التي تبين الحسابات الوهمية والمزيفة والتي تمثل بالفعل أقل من 5 بالمائة من المستخدمين".

وتراجعت أسهم "تويتر" بنسبة 11 بالمائة قبل طرحها في السوق و20 بالمائة عند بدء المداولات بعد تغريدة ماسك، في حين ارتفعت أسهم "تيسلا" بنسبة 4.9 بالمائة.

وأفادت وكالة "رويترز"، في 25 أفريل، أن شركة "تويتر" وافقت على صفقة تسمح باستحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عليها مقابل نحو 44 مليار دولار.

وفي تدوينة نشرها إيلون ماسك، على صفحته الرسمية على "تويتر"، في 25 أفريل، أكد أن "حرية التعبير يجب أن تكون مكفولة على تويتر".