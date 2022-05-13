قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه الخالصة إلى دولة الإمارات، إثر وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.

وقال الرئيس تبون: "كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور".

وأضاف الرئيس: "بقلب يعمره الإيمان بقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة".

وختم الرئيس: "بهذه الفاجعة الأليمة أتقدم باسمي وباسم الشعب الجزائري بأخلص التعازي وصادق المواساة لدولة الإمارات قيادة وشعبا راجين من الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.