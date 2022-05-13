بعث رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، برسالة تعزية إلى كافة أفراد الجيش الوطني وإلى أسرة المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق.

وأعرب الرئيس تبون عن أخلص التعازي، متضرعا إلى المولى القدير أن "يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

ومن جهته، قدم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي تعازيه الخالصة على إثر وفاة المجاهد محمد علاق.

وجاء في التعزية التي نشرتها وزارة الدفاع الوطني، "على إثر وفاة المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق، يتقدم السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة المرحوم وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".