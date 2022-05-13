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وفاة وزير المالية الأسبق
أخبار الوطن
13 ماي 2022 (
)
ف.غ
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توفي اليوم، كريم جودي، وزير المالية الأسبق بعد صراع مع مرض عضال.
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