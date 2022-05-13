13 ماي 2022
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13 ماي 2022 °C

وفاة وزير المالية الأسبق

أخبار الوطن
13 ماي 2022 ()
ف.غ
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توفي اليوم، كريم جودي، وزير المالية الأسبق بعد صراع مع مرض عضال.

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