أفضى التحقيق الأمني للفرقة الجنائية بالأمن الولائي في البليدة، إلى كشف ملابسات وفك لغز" وفاة مشبوهة " لسيدة متزوجة، ليتضح بأن الوفاة لم تكن طبيعية، وإنما مقترنة بفعل أجرامي، ارتكبه زوج الضحية، بأحد الأحياء الشعبية في بوفاريك، أين تمكن المحققون من فك خيوط الوفاة، ونفض غبار اللبس والغموض، بعد استخراج الجثة من جديد من مرقدها.

وكشفت مصادر أمنية لـ "الخبر"، أن الوفاة كانت فعلا إجراميا، اتضح أن زوج الضحية هو الفاعل، وقام بعد جمع الدلائل التقنية والمادية، التي تم العثور عليها خلال استخراج الجثة، بالاعتداء وضرب الضحية وتعذيبها، والتسبب لها في جروح قاتلة، ليتم توجيه إليه تهم جنائية، تلخصت في جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والتعذيب المقترن بجناية أخرى.