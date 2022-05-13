توفي أكبر معمّر بولاية برج بوعريريج، السعيد ميهوبي، عصر يوم الأربعاء الفارط، بمنزله وسط عائلته إثر إصابته بوعكة صحّية بعد أن عاش قرنا وتسع سنوات ( 109 عاما)، دون أن يعاني من أمراض العصر رغم كبر سنّه.

وقال ابنه مختار بأنّ والده ظلّ يتمتّع بصحة جيّدة إلى حين نطقه الشهادتين تاركا وراءه أزيد من 120 حفيدا من أبنائه وبناته، ونجا عمي السعيد "رحمة الله عليه" من جائحة كورونا عقب إصابته بالفيروس شهر جويلية من عام 2020، ولم يكن يومها أحد يعتقد أنّه سينجو من هذا الفيروس اللعين بعد مكوثه 10 أيام كاملة في مستشفى برج الغدير جنوب شرق مقر ولاية برج بوعريريج، لكن "عمي السعيد" خرج بعدها سالما معافى من المستشفى بالورود وسط تصفيقات الأطباء وطاقم التمريض بحضور مميّز لمختلف وسائل الإعلام، حيث مثّل يومها شفاؤه غير المتوقّع بارقة أمل للمصابين بكوفيد 19.

وعُرِف عن الراحل الذي كان يحترف مهنة بيع المواشي ( موّال)، بطيبته وحبّه للناس وحرصه على أداء صلاة الجماعة بمسجد "عبد المؤمن" القريب من بيته بحي "لاڤراف" وسط مدينة البرج، كما كان يُعرف بملابسه التقليدية ( الڤندورة والشاش). رحم الله الفقيد وأسكنه فسيج جناته.