تمكنت فصيلة مكافحة تهريب وسرقة المركبات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان في وقت وجيز من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 04 أشخاص مختصة في سرقة المركبات واسترجاع مركبة محل سرقة بعد الاعتداء على صاحبها بواسطة سلاح أبيض.

وهذا بناء على البلاغ الذي تلقته المصالح من الضحية مفادها تعرضه إلى اعتداء بسلاح أبيض متبوع بسرقة مركبته من نوع رونو سامبول من قبل شخصين مجهولين على مستوى حي سيامطال، وعلى الفور وبعد نشر الأبحاث وتكثيف الدوريات من خلال غلق جميع المنافذ، تم في وقت وجيز استرجاع المركبة محل السرقة وتوقيف المشتبه فيهما بعد أن لاذا بالفرار داخل حقل.

وقد أفضت التحقيقات التي باشرتها الفرقة مع المشتبه فيهما إلى توقيف شركيهما في العملية، والذي ثبت تورط هذه الشبكة في عمليات سرقة مماثلة راح ضحيتها العديد من الأشخاص. وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضدهم، الذين قدموا بموجبه أمام العدالة عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية السرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح أبيض بتوافر ظرفي التعدد واستعمال العنف مع تحطيم ملك الغير.

من جهة أخرى، تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية غليزان من تفكيك وكر لممارسة الفسق والدعارة، وتوقيف 07 أشخاص من بينهم 03 فتيات، لتورطهم في قضية ماسة بالأخلاق والآداب العامة، حيث تمت العملية على إثر بلاغات تلقتها المصلحة من قبل مجموعة من المواطنين مفادها استغلال مشبوه لمحل للأكل الخفيف تستغله صاحبته كوكر لممارسة الفسق والدعارة على مستوى أحد أحياء مدينة غليزان الأمر الذي أثار استياء واستنكار سكان الحي، وبعد الترصد لتحركات المشتبه فيهم وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم مداهمة المحل ليتم توقيف 07 أشخاص من بينهم 03 فتيات ثبت اتخاذهم للمحل كوكر لممارسة الرذيلة. وقد تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، وقدموا بموجبه أمام العدالة.

كما تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة وادي أرهيو، من توقيف شخص وحجز 600 قرص مهلوس.

والعملية جاءت إثر الاستغلال الجيد للمعلومات المتعلقة بوجود شخص مشتبه فيه يقوم باستغلال مسكنه في عملية ترويج المؤثرات العقلية، بعد عملية الترصد تم توقيفه وضبط بحوزته قرص مهلوس مهيأ لعملية الترويج، وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تم ضبط داخل مسكنه كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 599 قرص من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات (كيف معالج) كانت مهيأة لعملية الترويج. بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمه أمام العدالة عن قضية الحيازة لغرض بيع المواد المخدرة.