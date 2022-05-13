توجت أشغال الندوة الوطنية المعنونة بـ " قانون الإعلام الجزائري بين المتمنى مهنيا والمتبنى تشريعيا " والتي نظمت أمس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، بعدة توصيات عقب مناقشات مستفيضة أثرتها نخب أكاديمية وإعلامية.

وأوصى المشاركون في الندوة ذاتها، بالإسراع في تنصيب مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة والإعلاميين، واللجوء إلى فض النزاعات في مجال الإعلام بطرق ودية قبل اللجوء إلى القضاء، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار الدراسات والأبحاث الجامعية في مشاريع القوانين الخاصة بالإعلام للوصول إلى تشريعات توازن بين الممارسة والتأطير، وكذا تدعيم الإعلام بمجالس تساهم في تأطير المهنة في مختلف التخصصات الإعلامية والاهتمام بالمورد البشري (صحافيون، معاونو الإعلام).

كما تضمنت التوصيات، ضبط مفهوم أركان جنحة الصحافة، الواردة في المادة 54 من الدستور، على أساس أن جنحة الصحافة هي المعفاة من العقوبة السالبة للحرية وليس الصحفي حينما يرتكب جرائم أخرى غير جنحة الصحافة، بالإضافة إلى اللجوء إلى العقوبات التأديبية من مجالس الصحافة وأخلاقيات المهنة، وفرض مخططات دورية لتكوين الصحافيين مع تشجيعهم على الإلمام بمختلف التشريعات المتعلقة بالإعلام، إلى جانب تعزيز الفصل بين السلطات بما يسمح بالحياد وتفادي التعسف وتشجيع انتخاب مسؤولي المؤسسات الإعلامية.

وأوصى المشاركون كذلك، بإنشاء بنك معلومات وطني يتضمن كل إحصائيات قطاع الإعلام، لضمان الشفافية في التمويل وضبط الموارد البشرية، وتفادي اختراق القطاع من الطفيليين، زيادة على تشجيع الإعلام المحلي والجواري ومنح المراسلين نفس مكانة الصحافيين، مع إلغاء فكرة " الأمر بمهمة " لممارسة المراسل المحلي مهامه، واستبدالها بصيغة عقد كما هو محدد قانونا، إلى جانب تمكين الصحافيين من حقوق اجتماعية ومهنية تسمح لهم بأداء دورهم كما ينبغي بعيدا عن الضغوط والتعسف مع صون كرامتهم.

ودعت التوصيات، إلى وجوب توجيه جزء من إشهار المؤسسات الاقتصادية والخدماتية إلى الإعلام الجواري والمحلي، للمساهمة في التنمية وخلق مناصب عمل لخريجي معاهد الإعلام، ناهيك عن مراعاة التحولات في تنظيم الصحافة الإلكترونية، ومراجعة المرسوم التنفيذي رقم 20-332 المحدد لكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنيت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني.