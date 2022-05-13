أوقف عناصر فرقة الشرطة القضائية، بأمن دائرة المحمدية، لولاية معسكر، مشتبه فيهما في قضية التزوير واستعمال المزور في وثائق تصدرها الإدارات العمومية والإدلاء بإقرارات كاذبة، يبلغان من العمر 50 و53 سنة وحجز وثائق إدارية مزورة، أختام إدارية ومبلغ مالي معتبر.

والعملية جاءت بناء على معلومات وردت إلى مصالح الشرطة، مفادها حيازة أحد المشتبه فيهما على محررات إدارية رسمية مزورة، بعد تكثيف التحري وترصد تحركات هذا الأخير، تم توقيفه على متن مركبته وبحوزته وثائق إعفاء من الضريبة مزورة تحمل ختم إطار سابق متوفي بمصلحة الضرائب. وحوّل المشتبه فيه إلى مقر أمن الدائرة لاستكمال إجراءات التحقيق التي أسفرت عن تحديد هوية شريكه، بموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية تم ضبط وثائق إدارية، ختم دائري، ختم شخصي وبعض الوثائق محل التزوير بمسكنه. بعد استكمال إجراءات التحقيق وبموجب إجراء قضائي، قدم المشتبه فيهما أمام العدالة لمحاكمتهما.