أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر العاتر نهاية الأسبوع بحبس 14 بطالا بتهمة عبور الحدود بصفة غير قانونية.

وكانت المجموعة المشكلة من طالبي العمل والذين قدمت لهم عدة وعود سابقة بتوفير مناصب شغل لم تحقق إلى غاية اليوم قد لجأت جماعيا للاحتجاج على وضعية بطالة خانقة بالنظر إلى إن غالبيتهم تجاوزوا الـ 40 سنة ويعيلون أسرا من خلال التوجه إلى منطقة الحدبة بعقلة أحمد ببئر العاتر محاولة عبور الحدود التونسية الجزائرية قبل إقناعهم بالعودة وإحالتهم أمام وكيل الجمهورية الذي أحال ملف القضية لغرفة التحقيق حيث تم السماع لهم مطولا مع الأمر بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار جلسة المحاكمة الإثنين المقبل.